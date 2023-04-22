Более 250 мирных жителей погибли с начала столкновений в Судане

С начала столкновений в Судане погибли более 250 мирных жителей, свыше 1450 пострадали. Об этом сообщил местный профсоюз врачей в Facebook (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена).

В его заявлении указано, что около 70,8% больниц, прилегающих к районам столкновений, по-прежнему не работают. Из 79 «основных больниц» в Хартуме и штатах 56 не работают.

Профсоюз также сообщил, что на шестой день столкновений 21 апреля были подвергнуты бомбардировке четыре больницы в городе Аль-Абьяд, в результате чего общее число подвергшихся бомбардировке больниц достигло 13. В данный момент полностью или частично функционируют 23 госпиталя, некоторые из которых оказывают только услуги первой помощи, а также находятся под угрозой закрытия в результате нехватки медицинского персонала, медикаментов, воды и электричество.

21 апреля местными СМИ сообщали, что в столице Судана Хартуме установилось затишье после достижения соглашения между армией Судана и Силами быстрого реагирования о соблюдении режима прекращения огня.

Конфликт между Вооруженными силами Судана во главе с фактическим лидером страны, командующим армией Абдель Фаттахом аль-Бурханом и командующим Силами быстрого реагирования Мухаммедом Хамданом Дагало перешел в открытую фазу утром 15 апреля.

Ранее генеральный директор Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) ООН Тедрос Гебрейесус заявлял, что с начала боевых действий в Судане были убиты по меньшей мере 270 человек, свыше 2600 получили ранения.