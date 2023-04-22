Gazeta.ru на рабочем столе
для быстрого доступа
Установить
Не сейчас
Размер текста
А
А
А

Руководитель РАНХиГС: координаторы фонда «Защитники Отечества» пройдут обучение в академии

close
100%
Евгений Одиноков/РИА «Новости»

Все социальные координаторы госфонда поддержки участников специальной военной операции «Защитники Отечества» из 89 регионов страны пройдут обучение на базе Российской академии народного хозяйства и госслужбы (РАНХиГС) при президенте РФ. Об этом по итогам заседания наблюдательного совета фонда «Защитники Отечества» заявил журналистам генеральный директор платформы «Россия — страна возможностей», и.о. ректора РАНХиГС Алексей Комиссаров.

Руководитель президентской платформы уточнил, что обучение социальных координаторов фонда «Защитники Отечества» будет организовано на базе московского кампуса РАНХиГС, а также на базе 12 филиалов академии и еще 7 университетов-партнеров.

«Для нас самое главное, чтобы социальные координаторы, которые уже совсем скоро начнут работать, во-первых, хорошо знали о всех тех мерах поддержки, которые предлагает государство, во-вторых, владели основами психологической помощи, а в-третьих, не просто умели хорошо коммуницировать, а были неравнодушными людьми», — сказал Алексей Комиссаров.

Он уточнил, что на программы будет осуществляться отбор при помощи профессиональной диагностики, которая позволит отобрать людей, готовых отдавать себя и с душой относиться к этому делу.

По словам и.о. ректора РАНХиГС, социальные координаторы должны уметь работать в команде и в нестандартной ситуации, обладать эмпатией, коммуникативными навыками, быть готовыми брать на себя ответственность.

21 апреля в Москве состоялась заседание наблюдательного совета государственного фонда поддержки участников специальной военной операции «Защитники Отечества», которое провел первый заместитель руководителя администрации президента РФ Сергей Кириенко. Ранее указ о создании фонда подписал президент России Владимир Путин.

Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2023) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру»

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Озвучка материалов –

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях