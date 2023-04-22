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В квартире москвича взорвалось моноколесо, которое он нашел в мусорном баке

В Москве мужчина нашел в мусорном баке моноколесо и принес его домой. Ночью самокат взорвался в его квартире, сообщается в Telergam-канале Shot.

По данным издания, 63-летний мужчина случайно увидел выброшенное кем-то моноколесо. Он забрал его домой, планируя в будущем кататься на нем. Около 2:00 в его квартире, расположенной в жилом доме на улице Каховка, прогремел взрыв, после чего возникло возгорание.

Мужчина живет на первом этаже, поэтому он вовремя смог через окно выбраться на улицу. В его квартире полностью сгорела прихожая. Кроме этого, огонь уничтожил все документы москвича.

По словам мужчины, он больше не хочет владеть моноколесами и электросамокатами. Москвич планирует летом кататься на обычном велосипеде, который остался цел во время пожара.

Ранее москвича госпитализировали после взрыва электросамоката в его квартире. Было установлено, что ЧП спровоцировал взрыв аккумулятора самоката, который находился на кухне.

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