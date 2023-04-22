В России за сутки выявили 7030 новых случаев заражения коронавирусом

Оперативный штаб РФ по борьбе с распространением COVID-19 сообщает, что за сутки в стране выявлено 7030 новых заражений коронавирусом, выздоровели 7414 человек. За сутки скончались 34 пациента с COVID-19, из них восемь — в Москве.

Сообщается, что за 24 часа были госпитализированы 958 пациентов с COVID-19, из них 107 — в Москве. На втором после столицы месте по числу госпитализаций среди регионов находится Санкт-Петербург, где на стационарное лечение перевели 67 человек. На третьем — Самарская область с 38 госпитализациями.

Всего в России зарегистрировано 22 803 875 случаев заражения коронавирусом, из них выздоровлением кончились 22 196 590. С начала пандемии от COVID-19 и его последствий умер 398 041 россиянин.

9 апреля сообщалось, что в России за сутки выявили 8008 новых случаев коронавируса.