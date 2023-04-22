Командир «Спарты»: фонд «Защитники Отечества» будет оперативно решать проблемы бойцов

Участники специальной военной операции, выполняющие свои боевые задачи, зачастую сталкиваются в мирной жизни с бюрократическими проволочками в решении бытовых вопросов. Фонд «Защитники Отечества» будет помогает решать все эти вопросы в оперативном порядке. Об этом по итогам заседания наблюдательного совета фонда «Защитники Отечества» заявил журналистам командир разведбатальона «Спарта» Артем Жога.

Руководитель подразделения, который вошел в наблюдательный совет госфонда поддержки участников СВО, отметил, что создание этой организации является важным событием.

Он пояснил, что бойцам требуется помощь в восстановлении документов, устройстве детей в детский сад и поступлении в вуз, получении медицинского обслуживания, и порой участники спецоперации не знают, к кому обратиться и куда пойти. Решением этих вопросов и прочих проблем займется фонд «Защитники Отечества».

Жога рассказал, что на заседании наблюдательного совета было поднято много вопросов, касающихся возвращения бойцов с передовой в мирную жизнь после ранения, их интеграции в мирную жизнь после демобилизации.

«Когда ребята возвращаются с передовой, им нужно адаптироваться к мирной жизни, перестроиться — кому-то получить новую профессию, найти себя в другом направлении», — добавил Жога, уточнив, что некоторые ветераны СВО переключаются на работу с молодежью, занимаются патриотическим воспитанием.

Кроме того, по его словам, бойцам требуется помощь в плане медицинской реабилитации, протезирования, восстановления организма, а также психологическая поддержка.

«Ребята будут возвращаться в семью и социум — необходимо их адаптировать, вернуть его в социум, чтобы не было проблем с семьей — детьми, женами, сестрами, мамами. Нужно набрать больший штат социальных работников, психологов и заниматься нашими ребятами. Это очень нужная инициатива, ее нужно продвигать в регионах», — заявил руководитель подразделения.

Жога также добавил, что соцработники будут следить за каждым отдельно взятым случаем, вовремя реагировать и помогать ветеранам СВО в любых жизненных ситуациях.

21 апреля в Москве состоялась заседание наблюдательного совета государственного фонда поддержки участников специальной военной операции «Защитники Отечества», которое провел первый заместитель руководителя администрации президента РФ Сергей Кириенко. Указ о создании фонда ранее подписал президент РФ Владимир Путин.