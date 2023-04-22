Baza: в Подмосковье на балконе загорелся самогон от соприкосновения с лучами солнца

В Подмосковье на балконе загорелись банки с самогоном из-за весеннего солнца, сообщается в Telegram-канале Baza.

По данным издания, мужчина хранил на балконе в своей квартире пять трехлитровых банок с самогоном. Весной солнце стало выходить чаще и греть сильнее. Балконные окна и стекло банок преломили солнечные лучи так, что они сработали как лупа. В результате неправильного хранения спирт загорелся, из-за чего на балконе начался пожар.

Жильцы дома вовремя заметили возгорание и смогли все потушить. Уточняется, что огонь уничтожил только обшивку балкона и весь самогон.

Ранее в Железногорске в Красноярском крае произошел взрыв в одной из квартир многоэтажного дома. По предварительным данным, причиной хлопка стал самогонный аппарат. В результате случившегося 55-летнему владельцу жилища оторвало руку, он скончался в машине скорой помощи в результате кровопотери.