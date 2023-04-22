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Суд Москвы предъявил экс-сотруднику оружейной компании обвинение в госизмене

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Depositphotos

Лефортовский суд Москвы предъявил обвинение в государственной измене гражданину России по фамилии Кича, следует из базы данных судов общей юрисдикции Москвы.

19 апреля россиянину продлили меру пресечения в виде содержания под стражей.

Судебное заседание проходило в закрытом режиме из-за секретности материалов дела.

По данным ТАСС, речь идет о сотруднике компании «Промтехнология» (бренд ORSIS) Дмитрии Киче. Представитель компании рассказал РИА Новости, что Кича уволился из компании в марте 2021 года, объяснив это решение «желанием продолжить профессиональное образование в России».

Статья «Госизмена» предполагает наказание от 12 до 20 лет лишения свободы.

Компания «Промтехнология» производит высокоточные винтовки ORSIS Т-5000, на базе которой разработан снайперский комплекс «Точность». Модификации оружия используют сотрудники Федеральной службы охраны (ФСО), Росгвардии и службы безопасности президента России.

Ранее «Газета.Ru» писала, что в России задержали троих россиян, работавших на Украину.

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