Суд Москвы предъявил экс-сотруднику оружейной компании обвинение в госизмене

Лефортовский суд Москвы предъявил обвинение в государственной измене гражданину России по фамилии Кича, следует из базы данных судов общей юрисдикции Москвы.

19 апреля россиянину продлили меру пресечения в виде содержания под стражей.

Судебное заседание проходило в закрытом режиме из-за секретности материалов дела.

По данным ТАСС, речь идет о сотруднике компании «Промтехнология» (бренд ORSIS) Дмитрии Киче. Представитель компании рассказал РИА Новости, что Кича уволился из компании в марте 2021 года, объяснив это решение «желанием продолжить профессиональное образование в России».

Статья «Госизмена» предполагает наказание от 12 до 20 лет лишения свободы.

Компания «Промтехнология» производит высокоточные винтовки ORSIS Т-5000, на базе которой разработан снайперский комплекс «Точность». Модификации оружия используют сотрудники Федеральной службы охраны (ФСО), Росгвардии и службы безопасности президента России.

Ранее «Газета.Ru» писала, что в России задержали троих россиян, работавших на Украину.