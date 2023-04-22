Роспотребнадзор рассказал о симптомах кори в первые дни

Симптомы кори в первые 3-4 дня схожи с симптомами ОРВИ, рассказали РИА Новости в Роспотребнадзоре.

По информации ведомства, в начале болезни наблюдается повышенная температура, першение в горле, насморк и кашель, а сыпь проявляется лишь на 3-5-й день. Также может возникнуть конъюнктивит, отечность век, слезотечение, светобоязнь, отмечают специалисты.

При осмотре полости рта можно заметить яркие красные пятна и пятна Коплика-Филатова-Бельского на слизистой щек — мелкие белые точки с красным ободком. Далее состояние больного только ухудшается, отметили в Роспотребнадзоре.

Эксперты рекомендуют на 4-5-й день после обнаружения высыпаний сдать анализ крови и пройти серологическое обследование для выявления специфических иммуноглобулинов к вирусу кори.

Ранее глава Роспотребнадзора Анна Попова сообщила об ухудшении эпидемиологической обстановки с заболеваемостью корью в России.

Врач-иммунолог Зоя Скорпилева рассказала, как защититься во время вспышки заболевания.