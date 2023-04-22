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Пожар в цехе в Люберцах ликвидировали на 1,5 тыс. кв. м

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МЧС России

Пожар в металлическом цехе по утилизации пластика в Люберцах Московской области полностью ликвидирован, сообщает пресс-служба МЧС России.

«В 8.15 мск пожар полностью ликвидирован. Пострадавших нет», — говорится в сообщении.

МЧС уточняет, что угрозы соседним строениям нет.

К тушению огня были привлечены 38 человек и 11 единиц техники, уточнили в ведомстве.

Пожар в цехе по утилизации пластика и резины произошел недалеко от деревни Машково в Люберецком городском округе Подмосковья.

Ранее сообщалось, что в Красноярске произошло масштабное возгорание на складе пивного оборудования. Пламя распространилась на всю территорию помещения склада — 1600 кв. м.

Кроме того, 22 апреля в Краснодаре произошел пожар на бумажном складе. Сотрудники МЧС России ликвидировали открытое горение и проливают конструкции.

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