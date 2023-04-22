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СПЖ: храм УПЦ в Киевской области пытаются захватить противники канонической церкви

Люди в военной форме ведут захват храма Украинской православной церкви (УПЦ) в городе Требухов в Киевской области. Об этом сообщает Союз православных журналистов (СПЖ) в своем Telegram-канале.

На кадрах с места событий видно, что местные жители пытаются помешать мужчинам в военной форме, которые стоят у дверей храма.

«Люди в военной форме сломали замки. Полиция не мешала им это делать», — сообщили в СПЖ.

Ранее сообщалось, что украинские силовики задержали правозащитницу Викторию Кохановскую во время прямого эфира. Сейчас она помещена под домашний арест.

Женщина принимала активное участие в противостоянии захвата Киево-Печерской лавры украинскими правоохранительными структурами и попыталась подать иск в полицию Украины после обнаружения запертых людей в опечатанных помещениях лавры.

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