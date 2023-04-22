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Неизвестные взломали аккаунт москвички на AliExpress и купили флаги Украины и ошейник

В Москве женщина заявила, что ее аккаунт на AliExpress взломали неизвестные, после чего заказали несколько флагов Украины, ошейник для собаки и женский серебряный браслет, сообщается в Telegram-канале Shot.

По данным издания, 34-летняя женщина находилась в своей квартире. Около 23:00 она включила компьютер и обнаружила вирус. Москвичке удалось избавиться от вредоносной программы, после чего она забыла о произошедшем.

Через два дня женщина увидела, что с ее карты списали 780 и 995 рублей за покупки, которые она не совершала. Кроме этого, была неудачная попытка списания 2,6 тыс. рублей. Все товары были куплены на AliExpress, где у москвички есть аккаунт с привязанной к нему картой.

Женщина зашла в приложение и увидела, что неизвестные заказали несколько флагов Украины, ошейник для собаки и женский серебряный браслет. Москвичка отменила операции, после чего написала заявление в полицию.

Сотрудники правоохранительных органов устанавливают все причины и обстоятельства произошедшего.

Ранее женщина лишилась $10 тысяч после взлома ее iPhone из-за простого пароля.

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