В Красноярске произошло масштабное возгорание на складе пивного оборудования

В Красноярске произошел пожар на территории склада пивного оборудования на улице Марии Цукановой. Об этом сообщает ГУ МЧС по Красноярскому краю в своем Telegram-канале.

Отмечается, что пламя распространилась на всю территорию помещения склада — 1600 кв. м. О возгорании стало известно в 0:02 по местному времени (20:02 по московскому времени). Пожар был потушен в 9:35 по местному времени (4:35 по московскому времени).

Пожарным удалось предотвратить распространение огня на стоящий рядом со складом жилой дом. В ходе пожара никто не пострадал. В борьбе с огнем приняли участие 70 человек, в том числе 58 сотрудников МЧС России, а также 20 единиц техники, в том числе 17 — МЧС.

Ранее в Красноярске произошел пожар на складе с алкоголем, строительными товарами и бытовой техникой — на борьбу на площади 8 тыс. кв. м с огнем ушло четыре дня.