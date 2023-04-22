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Губернатор Старовойт: три населенных пункта остались без света из-за обстрелов ВСУ

Губернатор Старовойт сообщил об обстреле Рыльского района Курской области со стороны ВСУ

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Кирилл Каллиников/РИА «Новости»

Губернатор Курской области Роман Старовойт сообщил, что утром Вооруженные силы Украины обстреляли Рыльский район, в результате три населенных пункта остались без электричества. Об этом он написал в своем Telegram-канале.

«Повреждены сети электроснабжения. Без электричества остаются жители деревни Обеста, сел Локоть и Новоивановка», — сообщил глава региона.

По его данным, никто не пострадал, разрушений в населенных пунктах нет. Старовойт заявил, что ВСУ нанесли более 20 ударов по территории района.

Бригады приступят к восстановлению, как только станет безопасно, уточнил губернатор.

Накануне Старовойт сообщил, что в Суджанском районе пограничники сбили украинский беспилотник, который атаковал трактор-погрузчик, проводивший работы на фортификационных сооружениях. Водитель не пострадал.

15 апреля Старовойт сообщал, что ВСУ совершили обстрел села Теткино в Глушковском районе, в результате чего загорелся частный дом.

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