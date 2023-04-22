На Сахалине терпит бедствие сухогруз

Сухогруз под флагом Либерии терпит бедствие у берегов Сахалина, сообщает Shot.

По информации источника, судно КС Ноdong пришло в порт Шахтерска для погрузки угля, однако сильный шторм отнес его в Татарский пролив. На помощь балкеру, севшему на мель, отправили спасательный буксир.

Shot пишет, что на борту находятся 20 человек, в основном граждане Филиппин. Угрозы их здоровью и жизни нет, с ними поддерживают связь.

О пострадавших не сообщается. Розлива топлива не обнаружили.

Местные СМИ пишут, что ночью у сухогруза сорвало якорь. На море сохраняется сильное волнение.

Ранее сообщалось, что в Черном море переломился пополам сухогруз Seamark, который под флагом Коморских островов вез мраморную крошку из Новороссийска в один из турецких портов. В результате погиб один человек.