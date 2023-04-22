Роспотребнадзор: охват иммунизации против кори в среднем по России превышает 95%

В Роспотребнадзоре заявили, что охват иммунизации против кори в среднем по России превышает 95%. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу ведомства.

По информации пресс-службы, такой уровень охвата иммунизации позволяет исключить риски эпидемического распространения болезни.

В качестве причины осложнения ситуации с корью представители Роспотребнадзора назвали недостаточный уровень иммунизации в некоторых регионах.

«По состоянию на 20 апреля очаги кори в регионах с наиболее сложной эпидситуацией (Новосибирская область, Республика Дагестан, Самарская область) локализованы», — сообщили в ведомстве.

Уточняется, что вирус кори генетически стабилен, а его мутации несущественны.

Ранее в Роспотребнадзоре рассказывали, что рост заболеваемости корью в России с конца 2022 года связан с традиционным периодом цикличности.

В эпидемический процесс включаются непривитые граждане, а также прибывшие в Россию из стран ближнего зарубежья люди.