Роспотребнадзор: охват иммунизации против кори в среднем по России превышает 95%

В Роспотребнадзоре заявили, что охват иммунизации против кори в среднем по России превышает 95%. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу ведомства.
По информации пресс-службы, такой уровень охвата иммунизации позволяет исключить риски эпидемического распространения болезни.
В качестве причины осложнения ситуации с корью представители Роспотребнадзора назвали недостаточный уровень иммунизации в некоторых регионах.
«По состоянию на 20 апреля очаги кори в регионах с наиболее сложной эпидситуацией (Новосибирская область, Республика Дагестан, Самарская область) локализованы», — сообщили в ведомстве.
Уточняется, что вирус кори генетически стабилен, а его мутации несущественны.
Ранее в Роспотребнадзоре рассказывали, что рост заболеваемости корью в России с конца 2022 года связан с традиционным периодом цикличности.
В эпидемический процесс включаются непривитые граждане, а также прибывшие в Россию из стран ближнего зарубежья люди.