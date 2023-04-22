Gazeta.ru на рабочем столе
для быстрого доступа
Установить
Не сейчас
Размер текста
А
А
А

Роспотребнадзор: охват иммунизации против кори в среднем по России превышает 95%

close
100%
Depositphotos

В Роспотребнадзоре заявили, что охват иммунизации против кори в среднем по России превышает 95%. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу ведомства.

По информации пресс-службы, такой уровень охвата иммунизации позволяет исключить риски эпидемического распространения болезни.

В качестве причины осложнения ситуации с корью представители Роспотребнадзора назвали недостаточный уровень иммунизации в некоторых регионах.

«По состоянию на 20 апреля очаги кори в регионах с наиболее сложной эпидситуацией (Новосибирская область, Республика Дагестан, Самарская область) локализованы», — сообщили в ведомстве.

Уточняется, что вирус кори генетически стабилен, а его мутации несущественны.

Ранее в Роспотребнадзоре рассказывали, что рост заболеваемости корью в России с конца 2022 года связан с традиционным периодом цикличности.

В эпидемический процесс включаются непривитые граждане, а также прибывшие в Россию из стран ближнего зарубежья люди.

Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2023) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру»

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Озвучка материалов –

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях