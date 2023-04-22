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Вильфанд заявил, что весна на юг Западной Сибири придет к концу апреля

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Depositphotos

Весна на юг Западной Сибири придет к концу апреля, сообщил ТАСС научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд.

«На юге Западной Сибири <…> было на 10-15 градусов ниже нормы, но все равно к середине следующей недели отклонения будут — на 3-4 градуса ниже нормы», — сказал Вильфанд.

Он отметил, что в Томскую, Новосибирскую, Кемеровскую области, юг Красноярского края, Хакасию весна придет к концу апреля.

Метеоролог также сообщил, что на севере Западной Сибири в Ямало-Ненецком автономном округе начинает резко теплеть. Кроме того, как заявил Вильфанд, сильно потеплело на Чукотке.

Ранее Вильфанд сообщил, что 24 апреля станет самым теплым днем апреля в Москве.

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