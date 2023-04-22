На Камчатке в населенных пунктах, пострадавших от пепла, ввели режим ЧС

Глава Усть-Камчатского муниципального района Олег Бондаренко заявил, что в населенных пунктах, пострадавших от пепла в результате извержения вулкана Шивелуч, введен режим ЧС. Об этом он написал в своем Telegram-канале.

По словам Бондаренко, в настоящее время готовятся протоколы заседания комиссии и необходимые документы.

«Комиссия единогласно приняла такое решение. Зоны ЧС — населенные пункты: поселки Ключи и Козыревск, село Майское. Сейчас готовится протокол заседания КЧС и все необходимые документы», — говорится в сообщении.

Ранее президент Владимир Путин в ходе совещания с членами правительства заявлял, что ожидает от губернатора Камчатского края Владимира Солодова заявку на федеральную поддержку региону в связи с извержением вулкана Шивелуч.

Солодов говорил, что намерен обращаться в правительство в целях получения помощи с устранением последствий извержения вулкана.