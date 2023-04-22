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Суд в Москве арестовал замначальника завода «Промтехнология» по делу о госизмене

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Евгений Биятов/РИА Новости

Лефортовский суд в Москве арестовал заместителя начальника испытательной лаборатории завода «Промтехнология» Дмитрия Кичу по делу о госизмене. Об этом сообщает ТАСС.

Оружейный завод «Промтехнология» специализируется на выпуске охотничьих и спортивных винтовок под брендом ORSIS.

«Он (обвиняемый. — «Газета.Ru») арестован в Москве и содержится в СИЗО «Лефортово», где с ним проводятся следственные действия в рамках расследования уголовного дела», — пояснил собеседник агентства.

Уточняется, что санкции статьи 275 УК РФ («Госизмена») предусматривают максимальное наказание до 20 лет лишения свободы.

Ранее в Запорожской области задержали местного жителя, который подозревается в причастности к террористической деятельности. Фигурантом уголовного дела стал житель города Токмака.

Следствие считает, что в апреле 2022 года мужчина по просьбе своего знакомого приобрел для него компоненты для изготовления самодельной взрывчатки.

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