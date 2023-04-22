В трех областях Украины объявлена воздушная тревога

Воздушная тревога объявлена в ночь на 22 апреля в трех областях Украины. Об этом свидетельствуют данные официального ресурса для оповещения населения.

Сирены, в частности, сработали в Сумской, Харьковской и Черниговской областях.

Накануне вечером в Днепропетровской и Николаевской областях Украины была объявлена воздушная тревога.

10 октября Вооруженные силы Российской Федерации стали наносить ракетные удары по украинской инфраструктуре. Как заявил президент России Владимир Путин, это стало ответом на террористические действия киевского режима. В частности, он упомянул атаку на Крымский мост

24 февраля 2022 года Путин заявил, что принял решение о проведении военной спецоперации по защите Донбасса в ответ на просьбу о помощи от глав Луганской и Донецкой народных республик.