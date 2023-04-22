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Власти Санкт-Петербурга заявили о начале сезона фонтанов в городе

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Михаил Киреев/РИА «Новости»

22 апреля в Санкт-Петербурге начинается сезон фонтанов. Об этом сообщает пресс-служба губернатора города.

«В этот день заработает 71 сооружение, в том числе фонтаны в Южно-Приморском парке Победы, парке 300-летия Санкт‑Петербурга, комплексе у Российской национальной библиотеки и другие», — говорится в сообщении пресс-службы.

Уточняется, что 1 мая включат фонтанные комплексы на Московской площади и площади Ленина, фонтан у гостиного двора в Кронштадте, а также светомузыкальный фонтан в Петергофе на Торговой площади и фонтан «Крестики-Нолики» в Сестрорецке.

Ранее портал «Мойка 78» сообщал, что 22 апреля также запустят фонтаны Петергофа. Билеты на событие доступны в кассах заповедника и на официальном сайте музея-заповедника. Запуск фонтанов намечен на 11:00 часов.

Всего в состав «Петергофа» входят более 30 музеев в пригородах Санкт-Петербурга.

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