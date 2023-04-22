США приняли 125 тыс. украинских беженцев в рамках инициированной год назад программы

Власти США приняли около 125 тыс. граждан Украины в рамках инициированной в апреле 2022 года программы расселения беженцев Uniting for Ukraine, заявил министр внутренней безопасности США Алехандро Майоркаса, передает ТАСС.

Данная программа позволяет украинцам приехать и находиться в США до двух лет при наличии в стране лица, готового оказывать им финансовую поддержку, и при соблюдении ряда других условий.

«В рамках <…> программы мы приняли более 125 тыс. граждан Украины и их ближайших родственников», — сказал Майоркас.

Он добавил, что гуманитарную помощь по линии ведомства получили более 300 тыс. человек.

Несколько дней назад бывший премьер-министр Украины Николай Азаров заявил, что страна может стать беднейшей в мире из-за большого оттока украинцев.

Ранее официальный представитель МИД России Мария Захарова сообщила, что объявленная госсекретарем США Энтони Блинкеном программа частного спонсорства беженцев под названием Welcome Corps указывает на «американское лицемерие».