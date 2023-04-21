Politico: в конгрессе США ведется расследование ситуации с сексуальным насилием в ЦРУ

Комитет по разведке Палаты представителей конгресса США расследует возможное нарушение со стороны Центрального разведывательного управления (ЦРУ) порядка реагирования на домогательства и сообщения о сексуальном насилии в рядах спецслужбы. Об этом сообщает газет Politico.

Издание утверждает, что с января как минимум три сотрудницы ЦРУ обратились в комитет с заявлениями о том, что управление отговаривает работниц подавать жалобы в связи с домогательствами. Расследование начали после того, как в январе в комитет обратилась сотрудница ЦРУ, которая утверждала, что коллега подверг ее «физическому насилию» и неоднократно пытался ее насильно поцеловать. В публикации отмечается, что женщина подала жалобу в местные правоохранительные органы, сообщила о произошедшем в несколько отделений ЦРУ, но ничего сделано не было.

Газета подчеркивает, что представители СБ ЦРУ заявили пострадавшей, что если она сообщит о данной ситуации, то это может положить ее карьере в ведомстве.

По словам адвоката женщины Кевина Кэролла, ведомство также грозило неблагоприятными последствиями тем сотрудницам, которые собирались обратиться в конгресс США.

Ранее Федерация гимнастики США достигла соглашения с Олимпийским и Паралимпийским комитетами страны относительно компенсаций пострадавшим от домогательств со стороны бывшего врача сборной США по гимнастике Ларри Нассара.