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На Украине в двух областях объявили воздушную тревогу

Воздушную тревогу объявили в Днепропетровской и Николаевской областях Украины

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Global Look Press

На Украине в нескольких регионах страны объявлена воздушная тревога. Об этом свидетельствуют данные официального ресурса для оповещения населения.

Уточняется, что сирены звучат в Днепропетровской и Николаевской областях Украины.

Кроме того, предупреждение есть и на подконтрольных киевским властям территориях Запорожской и Херсонской областей. Сигналы о тревоге начали поступать в 20:22 мск.

21 апреля украинское издание «Общественное» сообщало, что вечером в подконтрольном Украине городе Запорожье произошли два взрыва, была объявлена воздушная тревога.

10 октября Вооруженные силы РФ стали наносить ракетные удары по украинской инфраструктуре. Как заявил президент России Владимир Путин, это стало ответом на террористические действия киевского режима. В частности, он упомянул атаку на Крымский мост

24 февраля 2022 года Путин заявил, что принял решение о проведении военной спецоперации по защите Донбасса в ответ на просьбу о помощи от глав Луганской и Донецкой народных республик.

Решение о проведении операции стало причиной новых санкций против России со стороны США и их союзников.

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