RMS: суд во Франции спустя 43 года вынес приговор по теракту в парижской синагоге

Суд Парижа в пятницу вынес приговор гражданину Канады Хассану Диабу, приговорив его к пожизненному заключению за теракт в парижской синагоге, который был совершен в 1980 году. Об этом сообщает радиостанция RMS.

«Хассан Диаб, единственный обвиняемый в теракте в синагоге на улице Коперника в Париже 3 октября 1980 года, приговорен к пожизненному заключению», — говорится в публикации.

Там отмечается, что обвинение запрашивало для 69-летнего Диаба «единственно приемлемую» высшую меру наказания, отмечая, что он «вне всяких сомнений является автором этого антисемитского теракта».

Ранее министр иностранных дел Израиля Эли Коэн обвинил власти Палестины в подстрекательству к террору, прокомментировав кадры того, как жители автономии выражают радость по поводу гибели израильтян в результате совершенного в пятницу теракта поблизости от одной из синагог Иерусалима.

По его словам, дата совершения теракта — Международный день памяти жертв холокоста — свидетельствует о том, что антисемитизм продолжает существовать.