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Суд сообщил об аресте трех подростков после избиения двух мужчин до смерти в Ижевске

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Табылды Кадырбеков/РИА «Новости»

Объединенная пресс-служба судов Удмуртии информировала в Telegram-канале, что Индустриальный районный суд арестовал на два месяца троих несовершеннолетних, которые подозреваются в убийстве двух мужчин в Ижевске.

«Трое несовершеннолетних (от 15 до 17 лет) обвиняются в том, что в ночь на 20 апреля 2023 года... на почве внезапно возникших личных неприязненных отношений к находившимся там двум ранее не знакомым им мужчинам, поочередно со значительной силой приложения нанесли им удары руками и ногами в область расположения жизненно важных органов – по голове, грудной клетке, животу», — сказано в сообщении.

Отмечается, что мужчины скончались от полученных травм.

Ранее сообщалось, что жители Обнинска убили свою знакомую после того, как избили и изнасиловали ее в состоянии опьянения. Мужчины обвиняются в насильственных действиях сексуального характера и жестоком убийстве по предварительному сговору лица, находившегося в беспомощном состоянии.

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