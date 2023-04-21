Эксперт: для гармоничного развития молодежи необходима безопасная обстановка

Выведение образовательного процесса в категорию вопросов национальной безопасности становится необходимостью, заявил «Газете.Ru», комментируя выступление президента РФ Владимира Путина на оперативном совещании с постоянными участниками Совбеза России, доцент факультета политологии СПбГУ, член научно-методического совета российского движения детей и молодежи «Движение первых» Арсений Майоров.

«Как человеку, посвятившему несколько лет своей профессиональной жизни сфере науки и образования, обозначенные президентом тезисы видятся крайне актуальными. Не только потому, что в этом году началась общегосударственная дискуссия о формах и наполнении российского образования, но и по той причине, что, к сожалению, общество, и в особенности молодежь, уже на протяжении длительного времени испытывает сильный стресс, вызванный новостным шумом, страхом неопределенности, фейками, провокациями в соцсетях», — отметил Арсений Майоров.

Он подчеркнул, что в таком состоянии любой гражданин становится потенциальной жертвой систематического вмешательства сторонних акторов в процесс самостоятельного принятия решений и выработки корректного восприятия событий.

Данные обстоятельства, по его мнению, создают ситуацию, в которой человек не имеет возможности принимать взвешенные решения, выносить самостоятельные суждения, выстраивать собственную картину мира на основе критически осмысленной информации.

«Для гармоничного развития молодежи необходима стабильная, безопасная обстановка, которая позволяла бы всем участникам образовательного процесса сконцентрироваться на вопросах воспитания и развития», — продолжает эксперт.

Кроме того, добавляет доцент СПбГУ, любые негативные события в образовательных учреждениях — будь то отравления или драки, самоубийства или возникновение деструктивных субкультур практически «моментально оказываются в авангарде медийной повестке и вызывают глубокие переживания в общественной среде».

Это подчеркивает необходимость обращения самого пристального внимания на вопросы безопасности в школах, колледжах, вузах.

Обществу и государственным институтам важно выстраивают такую стратегию поведения, которая позволит обеспечить не только физическую безопасность граждан и сохранение общественного порядка, но и создать условия для того, чтобы граждане становились как можно менее социально внушаемыми и максимально, насколько это возможно, способными к самостоятельной, спокойной рефлексии.

«В таком случае мы будем наблюдать в действии принцип, который можно охарактеризовать следующим образом: безопасность создает пространство для гармоничного развития человека, а гармоничное развитие человека создает безопасное пространство», — заключает эксперт.

21 апреля Владимир Путин провел оперативное совещание с постоянными участниками Совета Безопасности России. Главной темой совещания стал вопрос защиты образовательных учреждений страны.