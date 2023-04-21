В МВД Абхазии отреагировали на занятия девушек йогой на фоне храма в Бедии

Telegram-канал «Сухумский почтальон» опубликовал видео, на котором шесть девушек занимаются йогой перед Бедийским собором в Абхазии, с просьбой «принять меры» в связи с осквернением святого места. В пресс-службе МВД Абхазии сообщили «Газете.Ru», что в связи с данным инцидентом к ним не поступало никаких заявлений.

«По данному факту каких-либо заявлений в адрес МВД не поступало», — заявили там.

Как отмечалось в посте Telegram-канала «Сухумский почтальон», рядом с Бедийским собором, а также «любым местом в Абхазии, где есть храм Божий, нельзя проводить подобные ритуалы», поскольку это оскверняет святое место.

«Предчувствуя вопли невежественных и свободолюбивых граждан, сразу хотим сказать, что Бедийский собор и любое место в Абхазии, где есть храм Божий, нельзя проводить подобные ритуалы. Да и с точки зрения культуры — это просто неприемлемо. Просим обратить внимание на данный инцидент и принять соответствующие меры», — говорится в публикации.

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