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В Уфе вдова перевела 665 тыс. рублей «американскому солдату» для оплаты налогов в Сомали

В Уфе вдова познакомилась в интернете с мужчиной, представившимся американским солдатом. Она перевела ему 665 тыс. рублей для оплаты налогов в Сомали и покупки билета в Россию, сообщается в Telegram-канале Осторожно, новости.

По данным издания, год назад у жительницы Уфы умер муж. Через полгода она зарегистрировалась на сайте знакомств, где с женщиной познакомился неизвестный, представившийся Алексом Джоном. По словам мужчины, он американский военный, который заключил контракт с ООН на шесть лет и сейчас работает в Сомали. Через полгода мужчина заявил, что хочет приехать в Россию и разорвать контракт. Для этого ему понадобились деньги на оплату налога на проживание в Сомали, билет до РФ, оформление визы, а также на покупку телефона и компьютера, которые украли сомалийцы.

Чтобы помочь возлюбленному, женщина продала автомобиль и взяла кредит в банке. С декабря 2022 по февраль 2023 года она перевела мужчине 665 тыс. рублей, причем деньги отправились на российские счета. «Военный» убедил жительницу Уфы, что это данные представителей ООН в России.

Когда у женщины закончились деньги, она поняла, что ее обманули. Тогда потерпевшая написала заявление в полицию.

Уточняется, что банковские сотрудники убеждали жительницу Уфы не переводить деньги, рассказывали ей про мошенников, но она все равно отправила всю сумму.

Ранее москвичка заплатила 2 млн рублей мошенникам за рекламу у популярных блогеров.

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