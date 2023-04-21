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В минздраве Белгородской области рассказали о состоянии пострадавших в результате взрыва

Белгородский минздрав: пострадавшие от взрыва находятся в состоянии средней тяжести

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Shutterstock

Главный врач 2-й городской больницы Белгорода Роман Проценко заявил, что две женщины, пострадавшие в результате взрыва в городе, находятся в состоянии средней степени тяжести. Об этом сообщает региональное министерство здравоохранения в социальной сети «ВКонтакте».

«В настоящее время в медучреждении находятся две женщины. Одна из них проходит лечение после полученного сотрясения головного мозга, вторая — после гипертонического криза... Состояние их здоровья медики оценивают как стабильное, средней степени тяжести, не требующее оказания реанимационных действий», — сказал он.

Проценко уточнил, давление женщины с гипертоническим кризом нормализовали. Врачи планируют ее выписать через несколько дней. У второй пациентки, по его словам, диагностированы закрытая черепно-мозговая травма и сотрясение головного мозга. Она будет проходить лечение в больнице до двух недель.

Ранее в Минобороны России заявляли, что повреждения домов в Белгороде связаны с нештатным сходом авиабоеприпаса с Су-34. В военном ведомстве отмечали, что жертв в результате данного инцидента нет, ведется расследование.

20 апреля в Белгороде произошел мощный взрыв. Отмечалось, что в результате инцидента была повреждена часть дома, находящегося на улице Шаландина. Обломки снаряда нашли в одной из квартир дома. Также повреждения получили несколько автомобилей.

Позже губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков сообщал, что в результате ЧП есть двое пострадавших.

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