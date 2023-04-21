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REGNUM: в Москве погибла при странных обстоятельствах вдова советского разведчика

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Павел Лисицын/РИА «Новости»

Правоохранительные органы Москвы проводят проверку по факту гибели при странных обстоятельствах 87-летней вдовы советского разведчика Евгения Савинцева, боровшегося с украинскими националистами и лидером их организации Степаном Бандерой. Об этом сообщает агентство REGNUM со ссылкой на источник.

В публикации отмечается, что 6 апреля Светлана Савинцева была доставлена в больницу имени Юдина с множественными травмами после падения с балкона собственной квартиры на улице Генерала Антонова. Несмотря на усилия врачей женщина скончалась, утверждает агентство.

Правоохранительные органы проверяют две версии произошедшего. По их мнению, это может быть либо убийство, либо доведение до самоубийства.

Светлана Савинцева была женой Евгения Савинцева — известного разведчика, полковника КГБ Советского Союза, а также руководителя нескольких спецподразделений Комитета государственной безопасности СССР. Он был выпускником Особого отдела военной контрразведки, 1-й московской школы контрразведки СМЕРШ.

Ранее в Подмосковье нашли тела 37-летнего мужчины и 36-летней женщины.

Инцидент произошел в Сергиевом Посаде. В квартире обнаружили тела супругов, которые работали в пункте приема и выдачи товаров.

Согласно предварительной версии, причиной смерти пары является отравление запрещенными веществами.

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