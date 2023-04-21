Москвичка заплатила 2 млн рублей мошенникам за рекламу у популярных блогеров

В Москве девушка перевела 1,8 млн рублей «PR-директору» популярных блогеров, чтобы купить у них рекламу. Через некоторое время выяснилось, что она связалась с мошенниками, сообщается в Telegram-канале Baza.

По данным издания, в апреле 2023 года директор по трафику компании «Селф мейд» связалась с Екатериной, которая должна была помочь с закупкой рекламы у блогеров. Москвичка вспомнила, что в марте она сотрудничала с некой Анной, которая представилась PR-директором популярных блогеров. Девушки договорились, что инфлюенсеры Евгений Ершов, Люба «Любятинка» Сидоркина и Рома Штайн разместят на своих страничках в социальных сетях рекламу бренда за 1,8 млн рублей, причем Анна подтвердила, что указанные блогеры готовы к сотрудничеству.

19 апреля 2023 года Екатерина перевела всю сумму на счета Анны, после чего стала ждать видео с рекламой для согласования, однако их так и не прислали. «PR-директор» сначала говорила, что блогеры не отвечают, а затем перестала выходить на связь. Тогда Екатерина связалась с блогерами, которые сказали, что не получали никаких денег и ничего не знают о рекламе.

Москвичка написала заявление в полицию. Сотрудники правоохранительных органов проводят проверку.

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