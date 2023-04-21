Gazeta.ru на рабочем столе
для быстрого доступа
Установить
Не сейчас
Размер текста
А
А
А

Москвичка заплатила 2 млн рублей мошенникам за рекламу у популярных блогеров

В Москве девушка перевела 1,8 млн рублей «PR-директору» популярных блогеров, чтобы купить у них рекламу. Через некоторое время выяснилось, что она связалась с мошенниками, сообщается в Telegram-канале Baza.

По данным издания, в апреле 2023 года директор по трафику компании «Селф мейд» связалась с Екатериной, которая должна была помочь с закупкой рекламы у блогеров. Москвичка вспомнила, что в марте она сотрудничала с некой Анной, которая представилась PR-директором популярных блогеров. Девушки договорились, что инфлюенсеры Евгений Ершов, Люба «Любятинка» Сидоркина и Рома Штайн разместят на своих страничках в социальных сетях рекламу бренда за 1,8 млн рублей, причем Анна подтвердила, что указанные блогеры готовы к сотрудничеству.

19 апреля 2023 года Екатерина перевела всю сумму на счета Анны, после чего стала ждать видео с рекламой для согласования, однако их так и не прислали. «PR-директор» сначала говорила, что блогеры не отвечают, а затем перестала выходить на связь. Тогда Екатерина связалась с блогерами, которые сказали, что не получали никаких денег и ничего не знают о рекламе.

Москвичка написала заявление в полицию. Сотрудники правоохранительных органов проводят проверку.

Ранее россиян атаковали смс-сообщениями о работе с ежедневной зарплатой в 50 тыс. рублей.

Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2023) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру»

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Озвучка материалов –

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях