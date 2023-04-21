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В МИД России указали на угрозу мировой гонки вооружений в ракетной сфере

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Joe Skipper/Reuters

Гонка вооружений, в том числе в ракетной сфере, становится неконтролируемой, заявил посол по особым поручениям МИД РФ Григорий Машков, занимавший годом ранее пост председателя в Режиме контроля за ракетной технологией.

«Мы становимся свидетелями гонки ракетных вооружений с трудно предсказуемыми последствиями. В совершенствование ракетных технологий вкладываются десятки миллиардов долларов. Этот процесс приобретает неконтролируемый характер», — сказал Машков в интервью журналу «Международная жизнь».

Он обратил внимание на процесс перераспределения баланса потенциалов межконтинентальных баллистических ракет, модернизации стратегических наступательных вооружений. Наращивают свои возможности Китай, КНДР, а Израиль, Индия и Пакистан не отказываются от идеи создания ракет дальностью выше 5,5 тыс. км, отметил дипломат. В Азиатско-Тихоокеанском регионе формируются блоки антикитайской направленности с ракетным компонентом, что создает напряженную обстановку в регионе, сказал Машков.

Кроме того, указал посол, растет количество стран - обладательниц баллистических и крылатых ракет средней дальности, способных достигать территории России.

Машков также подчеркнул, что конфликт на Украине высветил возрастающее значение тактических ракетных
вооружений. Существует угроза попадания ракетного вооружения через Украину в руки террористов, это дорого обойдется международному сообществу, заявил посол.

Ранее газета The Wall Street Journal писала, что Пентагон начал готовить военно-космические силы (ВКС) США к будущему космическому конфликту с Россией и Китаем.

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