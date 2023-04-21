Кириенко заявил, что система ухода за ветеранами СВО будет развернута на всю страну

Президентом РФ Владимиром Путиным поставлены очень серьезные задачи: в короткие сроки обеспечить необходимой поддержкой и защитой ветеранов специальной военной операции и членов семей погибших бойцов. Об этом на заседании Наблюдательного совета госфонда поддержки участников СВО «Защитники Отечества» заявил его председатель, первый заместитель руководителя администрации президента РФ Сергей Кириенко, сообщает пресс-служба фонда.

«Им будут предоставлены программы реабилитации, психологической помощи, обеспечения работой и многое другое. Предстоит развернуть систему долговременного ухода на всю страну, каждый регион, на каждый муниципалитет. Филиалы фонда начнут работу 1 июня», — сказал он.

Отмечается, что ключевыми вопросами на заседании стали приоритетные направления деятельности и первоочередные мероприятия по запуску работы фонда, включая формирование региональных филиалов, подготовку социальных координаторов и программу психолого-психотерапевтической помощи ветеранам, которые будут реализованы в России впервые. Кроме того, были рассмотрены основные темы обращений ветеранов специальной военной операции и законопроекты, связанные с поддержкой участников СВО.

Также было отмечено, что главным отличием фонда «Защитники Отечества» является персональное сопровождение ветеранов и семей погибших бойцов, основанное на индивидуальном подходе к каждой жизненной ситуации.

Как отметила председатель фонда «Защитники Отечества» Анна Цивилева, главная особенность работы фонда — персональное сопровождение каждого ветерана и каждой семьи погибшего бойца.

«В соответствии с поручением президента России мы сможем обеспечить защитников Родины всем необходимым, окружить их заботой и вниманием, сделать так, чтобы они могли вернуться к привычной жизни. Страна должна гордиться своими героями, которые без преувеличения являются новой элитой страны», — подчеркнула она.

Напомним, региональные филиалы фонда начнут работу 1 июня 2023 года, в настоящий момент все помещения в субъектах РФ утверждены и готовятся к открытию. В мае 2023 года в Москве фонд организует образовательную программу для руководителей региональных филиалов и председателей межведомственных комиссий в субъектах РФ.