Чернышенко: в Калмыкии будет создана региональная федерация фиджитал спорта

Фиджитал спорт – это уникальная комбинация главных спортивных дисциплин с самыми популярными видеоиграми и технологическими устройствами. Об этом в рамках рабочего визита в Калмыкию заявил заместитель председателя правительства РФ Дмитрий Чернышенко, сообщает пресс-служба зампреда.

«Такое сочетание технологий и физического труда позволяет человеку развиваться гармонично, преодолевать себя, ставить новые амбициозные цели. Первый в мире международный турнир «Игры будущего» отвечает запросу времени, что несомненно вызывает огромный интерес у молодых людей», — отметил Чернышенко.

Он совместно с главой региона Бату Хасиковым поприветствовал участников молодежного форума «Уралан», где были представлены результаты работы акселератора «Игр будущего». По его словам, Калмыкия, как и другие субъекты, активно включилась в работу по подготовке к играм. Запускается 33 по счету региональная федерация фиджитал спорта, организуется отбор студенческих проектов по фиджитал образованию, заявил вице-премьер.

Также Чернышенко поблагодарил участников за создание креативных и перспективных стартапов, а также призвал молодежь региона активно включаться в фиджитал движение.

«Надеюсь, вы соберете свою команду и обязательно примете участие в соревнованиях. У вас есть реальный шанс войти в историю, став первыми победителями турнира. Сегодня в республике создаются все условия для его развития», — отметил он.

Отмечается, что в акселераторе приняли участие 110 человек. Среди них школьники и студенты республики, а также иностранные студенты из Конго, Кот-Д-Ивуар, Узбекистана, Туркменистана, Гаити, Киргизии и Камеруна. Во время двухдневной программы команды создавали проекты для развития фиджитал спорта и образования, а также подготовки к международному турниру «Игры будущего».

После завершения презентации проектов республики состоялось подписание соглашения о сотрудничестве между всероссийской федерацией фиджитал спорта и Министерством спорта Республики Калмыкия.

Напомним, турнир состоится в Казани в 2024 году. В нем примут участие более 2 тыс. спортсменов из разных стран, а 16 дисциплин объединят классический спорт и киберспорт, VR и AR-технологии.