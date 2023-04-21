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В Обнинске четверо мужчин избили, изнасиловали и сожгли женщину

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Depositphotos

Жители Обнинска убили свою знакомую после того, как избили и изнасиловали ее в состоянии опьянения, сообщает пресс-служба прокуратуры Калужской области.

Мужчины обвиняются в насильственных действиях сексуального характера и жестоком убийстве по предварительному сговору лица, находившегося в беспомощном состоянии.

Происшествие случилось в августе 2022 года в районе улицы Курчатова. Группа из 5 человек, среди которых была одна 36-летняя женщина, распивала алкоголь в лесном массиве.

Когда потерпевшая перестала себя контролировать из-за сильного опьянения, собутыльники стали бить ее ногами и руками в область жизненно-важных органов. Уточняется, что в процессе они вставали по очереди ей на горло. В то же время злоумышленники применили к пострадавшей сексуализированное насилие, по-прежнему действуя совместно в составе группы лиц.

В результате описанных событий женщина скончалась от множественных травм. Тогда во избежание личной ответственности за содеянное, обвиняемые подожгли ее тело. Теперь за совершение инкриминируемых деяний им грозит пожизненное лишение свободы. Дело направлено в суд с утвержденным обвинительным заключением.

Ранее в Волгограде женщина до смерти избила и сожгла пожилую няню своего ребенка.

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