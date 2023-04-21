112: в Твери нашли 77-летнюю мать помощницы сенатора Совфеда, пропавшую в Москве

Полицейские обнаружили мать помощницы сенатора Совфеда в одной из гостиниц в Твери. Женщина покинула Москву по указке мошенников, сообщает прокуратура Москвы в официальном Telegram-канале.

По данным ведомства, в апреле 2023 года с пожилой женщиной связались неизвестные. Злоумышленники обманным путем уговорили пенсионерку уехать из дома и перестать общаться с родственниками. После этого мошенники связались с дочерью женщины и потребовали заплатить выкуп в размере двух миллионов рублей. Мужчина утверждал, что похитил мать помощницы сенатора Совфеда. Кроме этого, мошенники убедили и пожилую женщину передать им деньги.

Было установлено, что сначала пенсионерка перемещалась по Московской области, а затем на электричке доехала до Твери. Сотрудники правоохранительных органов обнаружили ее в одной из гостиниц. Жизни и здоровью пенсионерки ничего не угрожает, в ближайшее время ее доставят в Москву.

По факту произошедшего возбуждено уголовное дело по п. «а» ч. 2 ст. 127 УК РФ (незаконное лишение свободы), п. «б» ч. 3 ст. 163 УК РФ (вымогательство с целью получения имущества).

Ранее в Нигерии мужчина похитил трехлетнего ребенка и закопал его заживо после получения выкупа.