Правительство расширило возможности регионов в рамках реструктуризации бюджетных кредитов

С целью создания условий для эффективного развития регионов правительством принято решение о расширении их возможностей по использованию средств, высвобождаемых в результате реструктуризации бюджетных кредитов, сообщается в Telegram-канале «Правительство России».

«Решение позволит регионам в 2023–2024 годах дополнительно направлять средства не только на проектирование, строительство или реконструкцию инфраструктурных объектов, но и по ряду других направлений, в частности на реализацию региональных проектов и мероприятий по развитию и поддержке отраслей экономики в условиях внешнего санкционного давления», — сказал премьер-министр России Михаил Мишустин

Также допускается превышение в 2023 году предельных показателей дефицита региональных бюджетов на сумму предоставленных специальных казначейских кредитов. Это даст возможность снизить риски нарушения принятых регионами обязательств и профинансировать региональные расходы.

Михаил Мишустин подчеркнул, что решение поможет сбалансировать развитие отечественной экономики и создать комфортную среду для жизни людей.