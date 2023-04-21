Самолет cо 100 пассажирами на борту совершил аварийную посадку из-за болезни пилота

Cамолет авиакомпании EasyJet cо 100 людьми на борту был вынужден совершить аварийную посадку после того, как пилот заболел, пишет Daily Star.

Cообщается, что самолет вылетел из Лондона и приземлился в Алгарве, Португалия. Второму пилоту пришлось брать управление в свои руки после того, как капитан почувствовал себя плохо. Как пишут СМИ, в результате авариной посадки никто из пассажиров не пострадал. На земле летчику оказали всю необходимую помощь.

На данный момент неизвестно, каким образом пассажиров доставят до конечной точки их маршрута. Врачи также не сообщают о состоянии пилота, а EasyJet пока не прокомментировала произошедший инцидент.

Ранее американца приговорили к двум годам тюрьмы за наведение лазера на гражданский самолет. Он признал вину и подтвердил, что навел лазерную указку на cамолет Airbus A319, когда тот находился на высоте 2,5 км.