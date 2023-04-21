Американке диагностировали синдром разбитого сердца из-за измены бойфренда

Жительница США рассказала, что ей диагностировали синдром разбитого сердца из-за измены бойфренда, пишет Complex.

Как утверждает 31-летняя Лесли-Энн Смит, она рассталась с парнем год назад, когда обнаружила у него чужое женское белье. По словам женщины, после этого она чувствовала себя опустошенной и попала в больницу из-за резкого скачка частоты сердечных сокращений.

Изначально врачи не могли поставить конкретный диагноз, в конечном итоге ей сообщили, что у нее, вероятно, синдромом разбитого сердца.

Состояние, которое часто ошибочно диагностируется как полномасштабный сердечный приступ, хорошо поддается лечению, и, как правило, пациенты полностью выздоравливают в течение нескольких недель.

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