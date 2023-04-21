Депутат Милонов описал масштабы курения вейпов детьми словами «взрослые в таких количествах не парят»

Дети в России курят вейпы в масштабах, превышающих курение взрослых россиян, заявил «Общественной службе новостей» депутат Госдумы Виталий Милонов. По его мнению, в этом виноваты вейп-магазины, которые продают продукцию несовершеннолетним.

«Эти вейп-магазины, по моему глубокому убеждению, живут только за счет продажи своей продукции детям. Взрослые в таких количествах не «парят». И я, как отец шестерых детей, имею однозначную позицию по этому поводу: бизнес по продаже вейпов и никотиновых наполнителей для них попросту не должен существовать», — сказал Милонов

По словам депутата, такая предпринимательская деятельность недопустима даже в «усеченной форме». Он добавил, что для курящих людей предусмотрены табачные магазины.

«Вейпы — это совершенно новый способ для нечистых на руку людей заработать на здоровье наших самых юных граждан. Даже если им исполнилось 18 лет, все равно «парение» для них крайне вредно. Вся эта «жижа» делается в каких-то непонятных подвалах. Она ядовитая, и никто не контролирует ее качество», — отметил депутат.

Ранее Telegram-канал «Mash на Мойке» опубликовал видео, на котором Милонов во время проверки магазина вейпов в Санкт-Петербурге грубо общался с продавцом из-за того, что витрины не были затемнены, и угрожал ему «диареей» на просьбу представиться. Позже Милонов сказал «Газете.Ru», что эту сеть уже год «ловят» на продаже вейпов несовершеннолетним, поэтому ее владелец – «негодяй», которому «лучше не попадаться на глаза» депутату.