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В Иркутской области бильярдисты избили шарами полицейского, искавшего пропавшую девушку

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Кирилл Каллиников/РИА «Новости»

В Иркутской области бильярдисты напали на полицейского, который искал пропавшую недавно девушку в кафе, сообщается в Telegram-канале 112.

По данным издания, в полицию поступила информация о пропаже человека. Младший лейтенант Алексей Шантагаров объезжал территорию, пытаясь найти девушку, и зашел проверить местное кафе «Макена». Пропавшая была в заведении. Она находилась в состоянии алкогольного опьянения, а вокруг нее стояли мужчины.

Бильярдисты проявили агрессию по отношению к полицейскому, не желая отпускать девушку. Мужчины окружили Алексея Шантагарова и начали избивать его бильярдными шарами. Пытаясь защититься, полицейский выстрелил в воздух и один раз в сторону нападавших, после этого коллеги потерпевшего задержали двух бильярдистов в кафе, а третьего недалеко от входа в заведение. У последнего задержанного было диагностировано огнестрельное ранение в живот.

Ранее 61-летний рецидивист предлагал односельчанам взорвать здание суда и отдел полиции.

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