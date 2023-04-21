Gazeta.ru на рабочем столе
для быстрого доступа
Установить
Не сейчас
Размер текста
А
А
А

Украинский суд отказал в освобождении наместнику Киево-Печерской лавры митрополиту Павлу

close
100%
Viacheslav Ratynskyi/Reuters

Киевский апелляционный суд оставил наместника Киево-Печеской лавры митрополита Украинской православной церкви (УПЦ) Павла под домашним арестом до 30 мая. Об этом сообщает «Страна.ua».

«Киевский апелляционный суд отказал в удовлетворении ходатайства адвокатов митрополита Павла на изменение меры пресечения. Таким образом, наместник Киево-Печерской лавры остается под домашним арестом до 30 мая», — сообщили в издании.

Служба безопасности Украины обвиняет священнослужителя в «разжигании религиозной вражды и оправдании действий России». Арест митрополит отбывает вдали от лавры в Киевской области с электронным браслетом.

Ранее замглавы МИД РФ Михаил Галузин заявил, что ответ генсека ООН на запрос по ситуации с УПЦ был «формальной отпиской».

21 апреля в УПЦ сообщили, что власти блокируют вход в храм в честь иконы Божией Матери «Живоносный Источник».

Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2023) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру»

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Озвучка материалов –

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях