Украинский суд отказал в освобождении наместнику Киево-Печерской лавры митрополиту Павлу

Киевский апелляционный суд оставил наместника Киево-Печеской лавры митрополита Украинской православной церкви (УПЦ) Павла под домашним арестом до 30 мая. Об этом сообщает «Страна.ua».

«Киевский апелляционный суд отказал в удовлетворении ходатайства адвокатов митрополита Павла на изменение меры пресечения. Таким образом, наместник Киево-Печерской лавры остается под домашним арестом до 30 мая», — сообщили в издании.

Служба безопасности Украины обвиняет священнослужителя в «разжигании религиозной вражды и оправдании действий России». Арест митрополит отбывает вдали от лавры в Киевской области с электронным браслетом.

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