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Фадеев: курсы по истории и обществознанию необходимо актуализировать

Курсы по истории и обществознанию надо сделать более актуальными в свете грандиозных событий, с которыми мир сталкивается в последнее время. Об этом ТАСС заявил глава совета при президенте РФ по развитию гражданского общества и правам человека (СПЧ) Валерий Фадеев.

«Есть поручение президента России по обществознанию, по истории. Эти поручения требуют глубокого переосмысления курсов в свете тех грандиозных событий, которые происходят в мире. Курсы должны стать актуальными, курсы должны отвечать на живые вопросы, с которыми мы сейчас сталкиваемся», — сказал Фадеев.

Он добавил, что на данный момент курсы обществознания имеют прозападный уклон.

«Давайте мы покажем, что мир широк, мир велик, достижения есть не только на Западе», — отметил Фадеев.

Ранее президент России Владимир Путин поручил подготовить предложения по разработке комплектов школьных учебников и учебных пособий по истории и обществознанию.

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