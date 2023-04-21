Прокурор попросила 20 лет лишения свободы для основателя Nexta Путило

Гособвинитель попросила приговорить Степана Путило, основателя опозиционного Telegram-канала Nexta, признанной в республике террористической, к 20 годам лишения свободы, сообщает «Sputnik Беларусь».

Обвинение попросило признать обвиняемого виновным по всем статьям, по которым предъявлено обвинение.

Прокурор также попросила суд назначить другому фигуранту дела Яну Рудику 19 лет лишения свободы, а Роману Протасевичу ― 10 лет лишения свободы. Прокурор попросила суд при назначении наказания Протасевичу учесть, что он признал вину и выполнил условия сделки со следствием.

В декабре прошлого года Генпрокуратура Белоруссии сообщила о направлении в суд дела основателей канала Nexta.

В мае прошлого года власти Белоруссии возбудили уголовное дело против Путило и Рудика. Их обвиняют в организации деятельности террористической организации. В самом издании в ответ раскритиковали решение «так называемого Следственного комитета».