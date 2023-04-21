Пенсионерка из Пермского края сожгла дома своих соседей, когда избавлялась от сухой травы

5 частных домов в поселке Пермского края сгорели из-за попытки пенсионерки избавиться от сухой травы, сообщает Shot.

Крупный пожар произошел 20 апреля в поселке Горки Косинского района. 73-летняя жительница была недовольна тем, что возле ее дома много сухой травы. Пенсионерка решила сама устранить эту проблему и устроить контролируемый поджог сухостоя. Сначала она подожгла его рядом с собственным жилищем, но огонь быстро распространился и перешел на соседние постройки.

В результате шесть домов полностью сгорели, так как все они были деревянными, а без крова остались 15 человек, включая несколько детей, пенсионеров и безработных. Известно, что никто во время пожара не пострадал.

По предварительным оценкам, уничтожено имущество на сумму около 3 млн руб. К разбирательству в ситуации подключились сотрудники отдела надзорной деятельности МЧС.

Ранее в Липецкой области пенсионерка сожгла ноги, пытаясь потушить горящую у дома траву.