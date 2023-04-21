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Гастроэнтеролог Неронов рассказал, как правильно приготовить шашлык

Гастроэнтеролог Неронов: правильный маринад позволит приготовить хороший шашлык

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Кирилл Каллиников/РИА «Новости»

Любое мясо перед приготовлением шашлыка требует мариновки, чтобы в процессе жарки оно не стало жестким. Об этом РИАМО рассказал врач-гастроэнтеролог АО «Медицина» (клиника академика Ройтберга), доктор медицинских наук Владимир Неронов.

Эксперт отметил, что уксус можно использовать для более жесткого мяса, кефир – для более нежного, вино и лимон — для мяса средней категории.

«Приправы к мясу должны быть умеренно пряные и ни в коем случае не должны заглушать вкус самого блюда, а лишь его подчеркивать. Это лук, лавровый лист, душистый перец, крупная соль, розмарин, чеснок и так далее», – рассказал Неронов.

Специалист также отметил, что многие сочетают шашлык с кетчупом, майонезом, горчицей и острым хреном, что может быть опасно. Он посоветовал заменить их умеренным количеством свежей зелени и овощами.

«С точки зрения здорового человека вышеперечисленные ингредиенты обладают раздражающими и стимулирующими пищеварение свойствами, что в некоторых случаях может быть полезно для усвоения жареного мяса. Однако у человека, страдающего хроническими заболеваниями, эти ингредиенты гарантировано приведут к обострению имеющихся проблем», – объяснил Неронов.

Ранее гастроэнтеролог клиники «Мой медицинский центр» Ольга Листопадова и бренд-шеф ресторана «Мясо и Вино» Дмитрий Волочаев в беседе с «Лентой.ру» рассказали об особенностях приготовления шашлыка из курицы. По их мнению, он является самым полезным из всех видов шашлыка.

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