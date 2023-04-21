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BVA: рейтинг президента Франции Макрона снизился до рекордных 26%

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BFM.TV

Консалтинговое агентство BVA сообщило, что на фоне протестов против пенсионной реформы во Франции рейтинг президента Эммануэля Макрона опустился до рекордно низкого показателя — о поддержке политика заявили только 26% опрошенных. Данные исследования приводит Le Figaro.

На прошлой неделе Макрон утвердил пенсионную реформу после ее одобрения Конституционным советом. Речь идет в том числе о повышении пенсионного возраста в республике с 62 до 64 лет.

В настоящее время уровень поддержки Макрона находится на таком же низком уровне, как и в период протестов «желтых жилетов» в 2018 году.

Опрос также показал, что население Франции весьма скептически относится к целям, заявленным Эммануэлем Макроном во время выступления по телевидению 17 апреля: 69% считают, что они не отвечают их ожиданиям, 73% считают их нереалистичными и 74% не верят в то, что они будут достигнуты.

Ранее сообщалось, что Макрон отказался уходить в отставку на фоне протестов французов из-за пенсионной реформы.

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