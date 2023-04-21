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В Турции священнослужителя арестовали за кражу антикварных часов

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В Турции великого архимандрита Константинопольского патриархата арестовали за похищение антикварных часов. Об этом информирует РИА Новости со ссылкой на источники.

В статье отмечается, что после вмешательства охраны патриарха Варфоломея священнослужителя освободили.

По данным источников, патриарх очень опечален этим инцидентом и резонансом, который ситуация произвела в средствах массовой информации. Провинившегося архимандрита пока отправили в бессрочный отпуск, по факту кражи начато расследование.

Ранее стало известно, что 72-летняя жительница Индианы украла почти 600 тыс. долларов, пожертвованных церкви. Ее приговорили в двум годам заключения.

В октябре телеканал NBC News сообщал, что в американском штате Луизиана известный баптистский священник признался, что более 30 лет забирал себе деньги, которые были предназначены для церкви, ее жилых пристроек, общины и школы. Ему удалось украсть около 900 тыс. долларов. На эти деньги священнослужитель мечтал купить себе акции и автомобиль.

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