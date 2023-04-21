Видео взрыва авиабомбы 20 апреля в Белгороде появилось в соцсетях

В социальных сетях появилось видео взрыва в Белгороде, произошедшего 20 апреля.

На кадрах видно, как под удар попал белый автомобиль, движущийся по дороге. От сильного взрыва другую машину отбросило на крышу расположенного рядом супермаркета. Пострадали и припаркованные рядом машины.

Взрыв произошел накануне около 22:00.

В результате произошедшего был поврежден жилой дом на улице Ватутина. Всех жильцов девятиэтажки эвакуировали.

Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков сообщил, что пострадали три человека: один из них отказался от госпитализации, у другого диагностировали сотрясение мозга, у третьей жительницы от переживаний поднялось давление.

Глава региона заверил, что до понедельника, 24 апреля, будут завершены ремонтные работы на дороге. Специалисты проведут строительную экспертизу несущих конструкций пострадавшего дома, чтобы максимально быстро начать его восстанавливать.

В Минобороны позднее заявили, что повреждения домов в Белгороде произошли по причине нештатного схода авиабоеприпаса с Су-34.