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Жители Новосибирска пожаловались на невозможность покинуть дом из-за праздника Ураза-байрам

Выезд из новосибирского двора оказался заблокирован из-за праздника Ураза-байрам, передает «Подъем».

Ранним утром пятницы в Соборной мечети на улице Красина в Новосибирске тысячи верующих совершали ид намаз, однако не всем желающим удалось попасть внутрь сооружения. Некоторые из них совершали традиционную праздничную молитву во дворе ближайшего к мечети многоэтажного дома.

Его жители лишились возможности выезда со двора и опоздали на работу. Обращавшиеся к дежурным сотрудникам ГИБДД горожане заявили, что их жалобы были проигнорированы.

При этом известно, что накануне администрация мечети оповестила местных жителей о предстоящем празднике, расклеив объявление со следующим текстом: «С 5:00 до 8:00 ожидается большой поток прихожан, в связи с чем просим Вас скорректировать свои планы. Приносим свои извинения за доставленные Вам неудобства».

До этого сообщалось, что у московской Соборной мечети собрались более 100 тыс. верующих на торжественную молитву. Внутри здания молились около 10 тыс. мусульман.

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